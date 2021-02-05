Столичные студенты с 8 февраля выходят с дистанционки

Студенты московских ВУЗов возвращаются к очному обучению с понедельника, 8 февраля. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.

Об этом сообщает портал mos.ru.

«С 8 февраля возобновляется очное обучение студентов вузов, находящихся в ведении столичного Департамента образования».

Кроме того, портал напоминает, что оставлять 30% работников на удаленке теперь только рекомендуется, доедать и допивать в ресторанах и барах с 23:00 до 6:00 можно.

А ранее были частично сняты ограничения на работу музеев, библиотек, других учреждений культуры. Кинотеатры, театры, концертные залы получили право увеличить количество посетителей.