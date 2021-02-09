Как подтвердить право на освобождение от НДФЛ по матвыгоде от экономии на процентах по жилищной ссуде

Если работодатель выдал вам беспроцентный заем, придется платить НДФЛ с матвыгоды от экономии на процентах. Но если заем был целевой — на строительство или покупку жилья, то НДФЛ не будет.

Но право на такую льготу надо подтвердить. Как — пояснил Минфин в письме от 26.01.2021 № 03-04-05/4490.

Освобождение от НДФЛ действует при условии наличия права у налогоплательщика на получение имущественного налогового вычета. Это право подтверждается уведомлением , полученным в налоговой инспекции. Форма такого уведомления утверждена приказом ФНС от 14.01.2015 № ММВ-7-11/3@.

Кроме того, в целях освобождения от НДФЛ доходов в виде матвыгоды от экономии на процентах за пользование заемными средствами может использоваться справка , форма которой рекомендована письмом ФНС России от 15.01.2016 № БС-4-11/329@.