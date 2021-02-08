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Работодатель должен вернуть излишне удержанный у сотрудника НДФЛ, даже если дело было в прошлом году

На основании пункта 1 статьи 231 НК излишне удержанный налоговым агентом из дохода налогоплательщика НДФЛ подлежит возврату налоговым агентом на основании письменного заявления налогоплательщика.

Порядок применения норм статьи 231 НК не зависит от налогового периода, в котором производится возврат излишне удержанного налога.

Об этом сообщает Минфин в письме от 26.01.2021 № 03-04-05/4490.

При этом следует иметь в виду, что заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение 3 лет со дня уплаты указанной суммы.

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