В 38% судебных споров с властью выигрывает бизнес

Российские суды встают на защиту бизнеса в 38% споров с властью, заявил председатель ВС Вячеслав Лебедев.
«Удовлетворено 38% [исков] в спорах [бизнеса] с органами публичной сласти, в том числе с антимонопольными органами», — сказал Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражей.
Оспорить действия судебных приставов или антимонопольных органов, согласно статистике, коммерсантам удастся почти в трети случаев, а акты внебюджетных фондов (например, ПФР, ФОМС, ФСС) суды отменяют в 80% случаев.
Данные приведены за прошлый год.
По материалам «Прайм».