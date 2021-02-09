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В 38% судебных споров с властью выигрывает бизнес

Российские суды встают на защиту бизнеса в 38% споров с властью, заявил председатель ВС Вячеслав Лебедев.

«Удовлетворено 38% [исков] в спорах [бизнеса] с органами публичной сласти, в том числе с антимонопольными органами», — сказал Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражей.

Оспорить действия судебных приставов или антимонопольных органов, согласно статистике, коммерсантам удастся почти в трети случаев, а акты внебюджетных фондов (например, ПФР, ФОМС, ФСС) суды отменяют в 80% случаев.

Данные приведены за прошлый год.

По материалам «Прайм».

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