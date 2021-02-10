Новое налоговое соглашение с Люксембургом вступит в силу в 2022 году

Изменения в рамках соглашения об избежании двойного налогообложения с Люксембургом вступят в силу в 2022 году.

Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Действительно, в 2021 году продолжит действовать прежняя редакция налогового соглашения с Люксембургом. Российская сторона успела ратифицировать протокол об изменении СИДН (соглашение об избежании двойного налогообложения), коллеги из Люксембурга этого пока не сделали. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время, но все изменения вступят в силу уже 1 января 2022 года. Никаких радикальных мер вроде денонсации мы сейчас не обсуждаем», — сказал Сазанов.

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Он отметил, что изменению подлежат соглашения только с «транзитными» юрисдикциями, а соглашения с другими странами пересматриваться не будут.

«Да, совершенно верно. Мы выбирали юрисдикции, с которыми будем корректировать налоговые соглашения, исходя из того, что через эти страны в Россию возвращается капитал, косвенно относящийся к российским компаниям или предпринимателям. Если речь идет об иностранных инвестициях и капитал изначально находился в той стране, откуда он направлен в Россию, был заработан там, то мы не планировали пересматривать такие соглашения. Германия, Италия, Китай или другие крупные экономики — для нас это стратегические инвесторы, это новый капитал, который приходит в Россию, и с данными странами мы пересматривать соглашения не будем. Это касается любых иностранных инвестиций, кроме, как я уже сказал, стран-транзитеров», — отметил Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос.