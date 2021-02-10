В будущем мы будем меньше работать из-за новых технологий: так считают люди

Развитие новых технологий (робототехники, био- и цифровых технологий, искусственного интеллекта) приносит миру больше пользы, уверены 55 % россиян (среди молодых – 70 %). 22 % убеждены, что от новых технологий больше вреда.

Таковы результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

30 % опрошенных считают, что через 50 лет люди будут работать меньше. 24 % россиян считают, что наоборот, работы только прибавится. Четверть опрошенных (25 %) уверены, что и через 50 лет ничего не изменится.

Большинство респондентов (36 %) считают, что в будущем многие профессии исчезнут, и в том числе профессия бухгалтера.

Иллюстрация с сайта ФОМ