ФНС готовит новую декларацию по НДД

ФНС опубликовала проект приказа с новой формой декларации по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.

Обновление отчета потребовалось в связи с изменением законодательства — с 1 января 2021 года вступили в силу новые правила расчета НДД.

В частности, форма декларации дополняется строкой № 31100, отражающей расходы на услуги по транспортировке сырья (материалов) и других видов грузов до мест хранения и добычи, доставке до мест добычи и вахтовых поселков работников, состоящих в штате налогоплательщика и (или) в штате организации, с которой налогоплательщиком заключен договор, и (или) работающих по договорам гражданско-правового характера.

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Возможность учета данных расходов в настоящее время предусмотрена подпунктом 11 пункта 5 статьи 333.47 НК РФ.

Форма декларации также дополняется строкой № 22000, отражающей сумму полученных (предоставленных) субсидий (бюджетных инвестиций, иных аналогичных выплат), на которую подлежит уменьшению сумма фактических расходов в соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 333.48 НК РФ.

Изменен будет и порядок заполнения налоговой декларации. Так, в него будут внесены коды налогообложения участков недр, которые ранее доводились до сведения налогоплательщиков НДД письмами ФНС России от 29.01.2019 № СД-4-3/1339@ и от 02.06.2020 № СД-4-3/9119@.