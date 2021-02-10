Новое пополнение базы знаний «Клерка». Со вкусной скидкой 30%

Мы постоянно пополняем нашу базу знаний для бухгалтеров, бесплатный доступ к которой можно получить, оформив подписку на «Клерк.Премиум». Пока действует вкусная скидка 30%.

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Новые экспресс-семинары, добавленные в «Клерк.Премиум».

НДФЛ: новые права и старые обязанности налоговых агентов в 2021 году. Как рассчитать и оплатить больничный лист в 2021 г.? Актуальные изменения трудового законодательства. Удаленная работа по новым правилам. Раздельный учет НДС. Как мечту сделать целью? Планирование для личной эффективности сотрудника. ИП: учет, налоги и взносы. Трудовые споры: защита прав работодателя. Бухучет: изменения в 2020-2021гг. Кадровые нюансы назначения пособий. Взаимозависимость и налогообложение контролируемых сделок. Дисциплинарные взыскания: грамотное оформление. Учет транспорта в организации и сопутствующих расходов. Субсидиарная ответственность. Платим по долгам компании. Лизинг: НДС и Налог на прибыль.

Кроме того, в Премиуме:

более двух десятков онлайн-курсов (по некоторым получите без доплаты сертификаты от ИПБ России и сможете закрыть там свои годовые часы);

записи и трансляции вебинаров, на которых можно задавать вопросы экспертам;

полезные инструменты для бухгалтера;

отключение рекламы на «Клерке».

Здесь вы можете посмотреть, что конкретно входит в Премиум.

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