Новое пополнение базы знаний «Клерка». Со вкусной скидкой 30%

Мы постоянно пополняем нашу базу знаний для бухгалтеров, бесплатный доступ к которой можно получить, оформив подписку на «Клерк.Премиум». Пока действует вкусная скидка 30%.
База постоянно пополняется, и доплачивать за новые материалы вам не придется. Также, как и не придется доплачивать за доступ других ваших сотрудников.
Новые экспресс-семинары, добавленные в «Клерк.Премиум».
- НДФЛ: новые права и старые обязанности налоговых агентов в 2021 году.
- Как рассчитать и оплатить больничный лист в 2021 г.?
- Актуальные изменения трудового законодательства. Удаленная работа по новым правилам.
- Раздельный учет НДС.
- Как мечту сделать целью? Планирование для личной эффективности сотрудника.
- ИП: учет, налоги и взносы.
- Трудовые споры: защита прав работодателя.
- Бухучет: изменения в 2020-2021гг.
- Кадровые нюансы назначения пособий.
- Взаимозависимость и налогообложение контролируемых сделок.
- Дисциплинарные взыскания: грамотное оформление.
- Учет транспорта в организации и сопутствующих расходов.
- Субсидиарная ответственность. Платим по долгам компании.
- Лизинг: НДС и Налог на прибыль.
Кроме того, в Премиуме:
- более двух десятков онлайн-курсов (по некоторым получите без доплаты сертификаты от ИПБ России и сможете закрыть там свои годовые часы);
- записи и трансляции вебинаров, на которых можно задавать вопросы экспертам;
- полезные инструменты для бухгалтера;
- отключение рекламы на «Клерке».
Здесь вы можете посмотреть, что конкретно входит в Премиум.
В следующем месяце материалов будет еще больше! И доплачивать вам уже не придется, все будет входить в годовую подписку. Порой разовое участие в некоторых мероприятиях обходится дороже! А тут их сотни.
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