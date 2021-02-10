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Новое пополнение базы знаний «Клерка». Со вкусной скидкой 30%

Мы постоянно пополняем нашу базу знаний для бухгалтеров, бесплатный доступ к которой можно получить, оформив подписку на «Клерк.Премиум». Пока действует вкусная скидка 30%.

База постоянно пополняется, и доплачивать за новые материалы вам не придется. Также, как и не придется доплачивать за доступ других ваших сотрудников.

Новые экспресс-семинары, добавленные в «Клерк.Премиум».

  1. НДФЛ: новые права и старые обязанности налоговых агентов в 2021 году.
  2. Как рассчитать и оплатить больничный лист в 2021 г.?
  3. Актуальные изменения трудового законодательства. Удаленная работа по новым правилам.
  4. Раздельный учет НДС.
  5. Как мечту сделать целью? Планирование для личной эффективности сотрудника.
  6. ИП: учет, налоги и взносы.
  7. Трудовые споры: защита прав работодателя.
  8. Бухучет: изменения в 2020-2021гг.
  9. Кадровые нюансы назначения пособий.
  10. Взаимозависимость и налогообложение контролируемых сделок.
  11. Дисциплинарные взыскания: грамотное оформление.
  12. Учет транспорта в организации и сопутствующих расходов.
  13. Субсидиарная ответственность. Платим по долгам компании.
  14. Лизинг: НДС и Налог на прибыль.

Кроме того, в Премиуме:

  • более двух десятков онлайн-курсов (по некоторым получите без доплаты сертификаты от ИПБ России и сможете закрыть там свои годовые часы);
  • записи и трансляции вебинаров, на которых можно задавать вопросы экспертам;
  • полезные инструменты для бухгалтера;
  • отключение рекламы на «Клерке».

Здесь вы можете посмотреть, что конкретно входит в Премиум.

В следующем месяце материалов будет еще больше! И доплачивать вам уже не придется, все будет входить в годовую подписку. Порой разовое участие в некоторых мероприятиях обходится дороже! А тут их сотни.

Торопитесь, пока действует скидка 30% на годовую подписку.

 
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