ЦБ рассказал о новой схеме работы черных кредиторов в пандемию

В 2020 году нелегальные кредиторы изменили формат работы с потенциальными заемщиками: они стали принимать заявки на ссуды по телефону и сами выезжать к клиентам, рассказал журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. По его словам, такая схема появилась в последние кварталы прошлого года.

«Сейчас есть тенденция, что нелегальные кредиторы не публикуют в интернете и в офлайне никаких объявлений и фактически сами приезжают по звонку. У них нет никаких «офисов», ни физических, ни в интернете. Зачастую, если человеку нужен кредит от такого кредитора, он находит телефон в соцсетях или в группах, звонит по нему, и к нему конкретно приезжает человек (на дом, в офис или на станцию метро), заключается договор и выдаются деньги», — цитирует РБК главу департамента ЦБ.

Валерий Лях обращает внимание на то, что появление подобных схем несет социальную опасность, поскольку «за нелегальным кредитованием следует нелегальное взыскание».

В прошлом году Банк России выявил 821 организацию, которые занимались нелегальным кредитованием. Из них около 10% работали «по звонку», отмечает Лях, но подчеркивает, что оценить масштаб этой схемы пока сложно.