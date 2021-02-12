Ставки по ипотеке снижаться не будут, даже если снизится ставка ЦБ

Сегодня состоится заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке.

Напомним, сейчас она составляет 4,25 %.

Эксперты отмечают, что даже если ставка будет снижена, снижения ставок по ипотеке не произойдет.

«Даже если предположить снижение ключевой ставки, падения ставок по ипотеке ожидать не приходится, так как в настоящее время продолжает действовать программа льготной ипотеки. Кроме этого, возможно и дальнейшее продление данной программы в отдельных регионах», — считает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин отметил, что дальнейшее снижение ставок на такие кредиты, которые на данный момент стабилизировались, по большей части будет зависеть от ставок по вкладам населения — основного источника фондирования ипотеки, передает РИА Новости.

«В случае снижения ключевой ставки можно ждать уменьшения ставок по вкладам, однако оно вряд ли будет существенным — уже сегодня реальная с учетом инфляции доходность вкладов перешла в отрицательную зону. Соответственно, и заметного снижения ставок по ипотеке не стоит ожидать», — считает Лопатин.

Аналитики сходятся во мнении, что ЦБ сегодня сохранит ключевую ставку неизменной — на уровне 4,25 % годовых.