Доходность размещения пенсионных средств «молчунов» вновь превысила инфляцию

Доходность от размещения средств «молчунов» — клиентов Пенсионного фонда России — в 2020 году по расширенному портфелю составила 6,87%, по портфелю государственных ценных бумаг (ГЦБ) — 7,95%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ, крупнейшего участника рынка накоплений. Согласно данным Росстата, инфляция в РФ по итогам 2020 года составила 4,91%, пишет ТАСС.

Вице-президент ВЭБ.РФ Александр Попов подчеркнул, что доходность по портфелям ВЭБ с 2009 года стабильно выше инфляции.

«И непростой 2020 год не стал исключением: по самому объемному на рынке расширенному портфелю превышение доходности над инфляцией составляет без малого 2%, по ГЦБ — чуть более 3%. Важно, что в случае с клиентами ПФР, средствами которых управляет ВЭБ.РФ, разница между инвестиционной и начисленной доходностью будет минимальной — на уровне сотых процента. И по итогам 2020 года „молчуны“ точно в плюсе», — добавил Попов.

ВЭБ.РФ работает с самым большим на рынке портфелем накоплений — по итогам 2020 года он превысил 1,9 трлн рублей. Более 44% от общего объема расширенного портфеля приходится на корпоративные облигации (838,3 млрд рублей), еще более трети — государственные ценные бумаги РФ (662,5 млрд рублей). В расширенном портфеле ВЭБ.РФ инвестирует средства более 38 млн клиентов Пенсионного фонда России.