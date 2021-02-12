Цифровой рубль укрепит позиции российской валюты, считают в Минфине

В Минфине предполагают, что введение цифрового рубля повысит конкурентоспособность российской валюты в международных расчетах.

Об этом заявил директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков на расширенном заседании комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности на тему «О перспективах введения цифрового рубля в России».

«Если мы сделаем цифровой рубль более привлекательным по отношению к другим цифровым валютам, дадим нерезидентам, допустим нашим партнерам по ЕАЭС, другим партнерам, более легкий доступ и возможность получать цифровые рубли, то, возможно, мы сможем таким образом повысить и конкуренцию рубля в международных расчетах в целом», — отметил Чебесков.

📌 Реклама

По его словам, Китай намерен использовать цифровую валюту для укрепления юаня в мире.

«Мы видим на примере Китая, что они хотят использовать свою цифровую валюту, чтобы это стало инструментом для международных расчетов, для усиления и укрепления юаня в мировой конкуренции», — сказал Чебесков.

Однако он подчеркнул, что ускоренное внедрение цифрового рубля несет риски для банков.

«Ключевые риски для банков с точки зрения ускоренного внедрения цифровой валюты, с точки зрения бизнеса, это, конечно, потеря части транзакционных пассивов физлиц, рост стоимости пассивов и потеря части комиссионных доходов, которые связаны с эквайрингом», — добавил глава департамента.