Мутко предложил скорректировать программу льготной ипотеки

Программу льготной ипотеки предлагают отменить в тех городах, в которых она не дает эффекта.

Так считает гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

«Если сегодня мы исходим из того, что в 2021 году действует программа по восстановлению экономики страны и доходов граждан, — а по нашим прогнозам, только с 2022 года начнут восстанавливаться доходы людей, — то в принципе такая антикризисная мера должна быть, она должна быть синхронизирована с другими мерами», — сказал Мутко.

При этом, он подчеркнул, что в десятке городов, где цены выросли более чем на 20%, льготная ипотека, как мера поддержки населения, потеряла свой эффект. Поэтому, по его словам, если застройщик или покупатель «перестает получать поддержку, то программу нужно либо корректировать, либо закрывать и переводить в меры социальной поддержки».

По материалам «РБК».