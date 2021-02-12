Службы занятости централизуют и создадут единый реестр рабочих мест и безработных

В Госдуму внесут законопроект о службах занятости, упрощающий гражданам поиск работы.

12 февраля состоялось первое совместное заседание двух рабочих групп, созданных в Госдуме, — по мониторингу применения трудового законодательства и по изменению законодательства о занятости. На сегодняшнем заседании обсудили планы работы, среди которых и значится этот проект.

Речь будет идти о более активном использовании цифровых технологий, об упрощении доступа граждан к получению услуг со стороны служб занятости, поддержке отдельных наиболее уязвимых категорий, например молодых специалистов, инвалидов, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, пишет «Парламентская газета».

Также в законопроекте будет говориться о более активном использованию форм занятости, которые позволят найти новое место работы — это выплата стипендии на открытие собственного дела, переквалификация, переезд к новому месту работу.

Также планируется сделать более централизованной работу служб занятости, для того чтобы создать единый реестр рабочих мест и людей, ищущих работу.