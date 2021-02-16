Для семей с двумя и более детьми будут прорабатывать вопрос о снижении ставки по ипотеке

Путин поручил Кабмину и ЦБ совместно рассмотреть вопрос о снижении ставки по ипотеке, в том числе для семей с детьми.

Соответствующее поручение висит на сайте Кремля.

«Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей».

Срок исполнения поручения — 31 марта 2021 г.

Видимо, семьям, у которых один ребенок, льготные ставки по ипотеке не нужны.