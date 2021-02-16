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Бизнес может начать сокращать сотрудников после выплаты кредитов под 2%. Мнения экспертов

Эксперты уверены, что после списания льготных кредитов под 2% не исключается, что бизнес начнет сокращать сотрудников.

Такое мнение высказал президент «Опоры России» Александр Калинин.

«Есть серьезные опасения, что бизнес сейчас держит людей, чтобы списать эти кредиты, но в марте, получив эти списания под 2%, он начнет сокращать персонал, потому что наш индекс RSBI по кадрам показывает, что консервативную предприниматели позицию заняли. То есть пока не рассматривают возможность наращивания количества своих сотрудников», — отметил Калинин.

По его словам, предприниматели в настоящее время готовы к инвестициям и осваивают новые технологии, но пока не готовы набирать персонал, пессимистично смотрят на продажи, их беспокоит рост себестоимости продукции.

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Другие эксперты также прокомментировали возможную ситуацию.

Олег Бурлак — председатель регионального отделения Партии Роста в Самарской области, врач травматолог-ортопед, учредитель и генеральный директор ООО «Химия синтез» (г. Тольятти).

«Я согласен, что после окончания обязательств по кредитам, некоторые предприниматели начнут сокращать персонал. Но это разве что от безысходности, если прижмет. Нужно понимать, что любой успешный бизнесмен до последнего будет держаться за свой коллектив, за свою команду, в обучение которой, как правило, инвестирует не малые средства.

Как руководитель нескольких микропредприятий могу сказать, что буду, сколько смогу, до последнего работать в минус, но сотрудников не уволю.

На мой взгляд, сегодня МСП могут помочь две составляющие — это продление беспроцентных кредитов на заработную плату, при условии сохранения штата и конечно снижение налогов и оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Судя по информационной повестке, сегодня готовится еще один пакет мер поддержки бизнеса от Правительства, мы ждем с нетерпением документ и надеемся, что власть сделает все, чтобы сохранить занятость населения. Банкротства не нужны ни одной из сторон».
Налоговый юрист Константин Чупырь
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Олег Чернов — председатель регионального политсовета Партии Роста в Московской области, руководитель проекта BusinessWorld.expert.

«Сокращение персонала, думаю, неизбежно. Все новые технологии: от банального вендингового аппарата до развития, в том числе в продажах, искусственного интеллекта, основаны на идее сокращения издержек и персонала. Каждый предприниматель, если это возможно, оптимизирует затраты и сократит издержки.

Сдержать эту тенденцию, к сожалению нельзя, поэтому процент сокращения будет стремиться к 10 %.

МСП работают на многих фронтах- направлениях бизнеса, для того, чтобы честно конкурировать, нужны качество и конкурентная цена продукции, и здесь очень давят сетевики и монополии, выход один — сокращать издержки, а в век новых технологий, к сожалению — это сотрудники. Но, лучшие выживут. Это рынок».

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Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства, Член Генерального совета Партии Роста, Генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт».

«В текущей экономической ситуации сложно точно сказать, сколько могут сократить персонала по окончании действия кредитной программы поддержки занятости в пострадавших отраслях. Сейчас бизнес в основном занял выжидательную позицию.

Мы действительно наблюдаем сильное сокращение спроса на продукцию и услуги, что приводит к сокращению выручки в МСБ и закрытию бизнеса.

Ключевым стало и изменение потребительских привычек как из-за смены обычного образа жизни, так и ввиду ограничения личных доходов. На данный момент карантинные ограничения снимаются, люди постепенно возвращаются к обычной жизни. Однако, ожидать, что ситуация в экономике улучшится за несколько месяцев не стоит.

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Восстановление экономики, скорее всего, займет 2-3 года, а по некоторым прогнозам и до 5 лет».
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