Госдума вводит новые штрафы за нарушения для физлиц и НКО, являющихся иноагентами

Госдума рассмотрела во втором, основном чтении, законопроект о штрафах за нарушения деятельности физлиц и НКО — иностранных агентов.

Распространение информации о физлице-иноагенте, а также производимых им материалов без соответствующей маркировки повлечет за собой штраф для физических лиц от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Штрафовать будут только СМИ, а не пользователей соцсетей.

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Если физлица-иноагенты не представили в уполномоченный орган сведения о себе, которые предусмотрены законом, а также сделали это несвоевременно, в неполном объеме либо с нарушением установленного порядка, то им грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. За неисполнение физлицом, выполняющим функции иностранного агента, обязанности по указанию этого статуса в случаях, предусмотренных законодательством РФ, ему грозит административный штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей с возможной конфискацией предмета административного правонарушения.

Производство и распространение материалов общественным объединением — иноагентом, а также направление таких материалов в госорганы, органы местного самоуправления, образовательные или иные организации без указания, что они произведены этим иноагентом, повлекут наложение административного штрафа для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. И опять-таки предусмотрена конфискация.

Санкции предусмотрены за производство, распространение в СМИ и интернете НКО-иноагентом материалов, их направление в органы власти, органы местного самоуправления и организации без соответствующей маркировки. Сейчас штраф для должностных лиц за это составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.