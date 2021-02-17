С Потанина предложили взимать персональный налог

Партия «Коммунисты России» направила в Госдуму письмо, в котором попросила принять специальный закон о персональных налогах для бизнесмена Владимира Потанина.

«Средства, взимаемые от предлагаемого нами 50-процентного налогообложения богатств олигарха Потанина, необходимо направлять, например, на строительство социального жилья и на бесплатную газификацию населения», — заявил лидер партии Максим Сурайкин в беседе с «Говорит Москва».

По его словам, бизнесмен достиг «фантастического богатства» — 30 миллиардов долларов, что стало абсолютным рекордом для российского списка Forbes.

Владимир Потанин является одним из основных владельцев горно-металлургической компании «Норникель», занимающейся производством никеля и палладия, платины, кобальта, меди и родия.