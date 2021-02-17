Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Ситуация с безработицей улучшилась. Так сказал Путин

В ходе видеоконференции с главами думских фракций Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с безработицей в РФ на фоне пандемии коронавируса исправляется, показатели оказываются даже лучше прогноза.

«Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но все-таки он есть. Мы это видим, фиксируем, я все время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры, чтобы выйти на докризисный уровень. Но в целом ситуация исправляется, она даже оказалась чуть лучше, чем предварительный прогноз», — цитирует ИА ТАСС слова Президента.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Все про онлайн-кассы: как не нарваться на штрафы
Кто и как обязан применять ККТ? Расставляем всё по полочкам на реальных примерах
Записаться
6825
9750 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама