Госдума приняла в I чтении законопроект о налогообложении криптовалют

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о налогообложении в сфере обращения криптовалют.

Согласно документу, цифровая валюта признается имуществом, при этом доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или налогом на доходы физических лиц. Цифровая валюта не будет подлежать амортизации, а осуществление операций, связанных с ее обращением, не будет признаваться объектом обложения НДС. В соответствии с проектом, налоговые органы получат право при установлении признаков, указывающих на возможное нарушение налогового законодательства, истребовать у банков выписки по счетам физических лиц, которые использовались в связи с проведением операций с цифровой валютой, однако для этого потребуется согласие руководителя или заместителя руководителя вышестоящего налогового органа или Федеральной налоговой службы.

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Законопроект предусматривает, что граждане РФ и постоянно проживающие в стране на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства, российские организации, их филиалы и представительства, а также международные организации, созданные на территории РФ, имеющие право распоряжаться цифровой валютой, учитываемой на электронных кошельках, будут обязаны сообщать в налоговые органы о таком праве, обороте средств и остатке, если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за год превысит 600 тыс. рублей.

При неуплате или неполной уплате налога устанавливается штраф в размере 40% от неуплаченной суммы по таким операциям. За непредставление, несвоевременное представление или представление декларации с недостоверными сведениями устанавливается штраф в размере 10% от поступления незадекларированной цифровой валюты или суммы списания такой валюты (выбирается наибольшая из двух сумм). В случае нарушения сроков декларирования штраф составит 50 тысяч рублей.