⚡Покупки, оплаченные банковскими картами, скоро окажутся в личных кабинетах граждан на сайте ФНС

Федеральная налоговая служба планирует объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс, благодаря чему граждане смогут увидеть все свои покупки, оплаченные с помощью банковских карт.
В случае, если по ним положен налоговый вычет — можно будет получить его нажатием одной кнопки. Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров на расширенной коллегии ФНС.
Егоров рассказал, что с марта текущего года в России будет запущена технология по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов. Это сократит сроки возврата денег до 1,5 месяцев.
«Новая технология тестируется и для вычетов на лекарства», — цитирует Егорова РИА Новости.
Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.
Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.
При необходимости вы сможете обратиться к специалистам компании НДФЛка, которые помогут вам вернуть деньги.