Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

⚡Покупки, оплаченные банковскими картами, скоро окажутся в личных кабинетах граждан на сайте ФНС

Федеральная налоговая служба планирует объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс, благодаря чему граждане смогут увидеть все свои покупки, оплаченные с помощью банковских карт.

В случае, если по ним положен налоговый вычет — можно будет получить его нажатием одной кнопки. Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров на расширенной коллегии ФНС.

Егоров рассказал, что с марта текущего года в России будет запущена технология по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов. Это сократит сроки возврата денег до 1,5 месяцев.

«Новая технология тестируется и для вычетов на лекарства», — цитирует Егорова РИА Новости.

📌 Реклама

Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.

 Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.

 

При необходимости вы сможете обратиться к специалистам компании НДФЛка, которые помогут вам вернуть деньги.

Онлайн-курс
Все про дробление бизнеса: как не налететь на проблемы с налоговой
Как работать с самой популярной схемой налоговой оптимизации
Записаться
6825
9750 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама