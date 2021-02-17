⚡Покупки, оплаченные банковскими картами, скоро окажутся в личных кабинетах граждан на сайте ФНС

Федеральная налоговая служба планирует объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс, благодаря чему граждане смогут увидеть все свои покупки, оплаченные с помощью банковских карт.

В случае, если по ним положен налоговый вычет — можно будет получить его нажатием одной кнопки. Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров на расширенной коллегии ФНС.

Егоров рассказал, что с марта текущего года в России будет запущена технология по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов. Это сократит сроки возврата денег до 1,5 месяцев.

«Новая технология тестируется и для вычетов на лекарства», — цитирует Егорова РИА Новости.

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