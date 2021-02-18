Предлагают ввести новый вид бизнеса – «семейная компания»

Сейчас такого понятия, как «семейная компания», в законодательстве нет. Надо его ввести, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

На встрече с Владимиром Путиным он заявил: «Семейная — дедушка, отец, сын, братья, сёстры, они чем-то занимаются: птицеводством, обувью, телевизорами, любым видом деятельности. Это как-то воодушевит их. У нас семьи начинают с нуля: вчера — доярка, сегодня — архитектор; вчера — кучер, конюх, сегодня — главный инженер. Пускай идут столетиями эти семейные фирмы, чтобы никто не говорил, что там родственные отношения. Это их фирма, там и должна быть семья. Это понятие можно ввести».

Путин отметил, что это интересное и правильное предложение.

«В целом можно как бы в рамках действующей нормативной базы организовать и семейное предпринимательство», — заявил Президент.

Он отметил, что необходимо подумать над нюансами.