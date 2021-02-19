Что указать в заявлении на патент если ИП работает в торговом центре

ФНС объяснила, какой код указывать в заявлении на получение патента при ведении розничной торговли в торговых центрах и комплексах.

Напомним, что до 2021 года объектов, расположенных в ТЦ и ТК не было в списке стационарной торговой сети, указанном в главе по ПСН. Изменения были внесены Федеральным законом от 29.12.2020 № 470-ФЗ и в списке появились «другие аналогичные объекты». Но действующим порядком заполнения формы заявления на получение патента не предусмотрен код для таких объектов, ведь он был утвержден раньше принятия закона.

Поэтому в письме от 15.02.2020 № СД-4-3/1846@ ФНС указала, что если торговый объект подпадает под понятие «другие аналогичные объекты», в форме заявления на получение патента следует указывать код вида объекта «14 — палатка».

Письмо доведено до налоговых инспекций, которые обязаны его применять в работе.