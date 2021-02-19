Компании предложили регистрировать с указанием только адреса электронной почты. И без юрадреса

Власти обсуждают возможность регистрации компании без указания юридического адреса. Достаточно будет указать адрес электронной почты.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обсуждение вопроса у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Вообще, с подобной инициативой выступало МЭР в 2018 году, предлагавшее в качестве адреса регистрации компании указывать адрес ближайшего почтового отделения.

Тогда инициатива не была реализована, но три года спустя власти решили к ней вернуться. Так, Андрей Белоусов дал поручение Корпорации МСП, Минэкономразвития, Минфину и ФНС проработать вопрос введения электронного адреса регистрации предприятий — так называемого Business ID — для получения юридически значимых уведомлений. Выполнить задание необходимо до 1 марта, следует из протокола совещания в кабмине.

Идея, конечно, хорошая. Вот только тем же налоговикам ну очень нужно видеть компанию на конкретном адресе, дабы отправлять «важную корреспонденцию» в виде требований, писем, и прочих образцов эпистолярного жанра. И врядли инспекторы согласятся на то, что компанию можно будет найти только в виртуальном пространстве. Как налогоплательщиков тут вызывать в инспекциюб и к чему-нибудь побуждать?

Хотя, проблема юрадресов длится уже с 2017 года. То их уточнить нужно, но приложить усилия, чтобы недостоверными не признали. Неужели налоговики от этого всего готовы отказаться?