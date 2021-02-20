Отчеты в ПФР и ФСС надо будет сдавать электронно при численности от 10 человек, а не от 25, как сейчас

В Закон № 27-ФЗ о персонифицированном учете внесут поправки, которые, в том числе, касаются порядка представления отчётности в ПФР по доверенности.

Соответствующий правительственный законопроект № 1115653-7 внесен в Госдуму.

Для сдачи отчетности в ПФР и ФСС представителем ИП или юрлица можно будет использовать доверенность форме электронного документа, подписанного электронной подписью доверителя. То есть для сдачи отчетов за ИП доверенность не обязательно должна быть только нотариальной.

Меняется критерий по численности, при которой можно сдавать отчеты на бумаге — с 25 до 10 человек. Причем аналогичные поправки вносятся и в закон № 125-ФЗ (о страховании по производственному травматизму).

Таким образом при численности от 10 человек отчеты СЗВ-М, СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС надо будет сдавать только в электронном виде.

В пояснительной записке отмечается, что по данным ПФР и ФСС РФ, более 98 % страхователей с численностью работников от 10 до 25 человек уже представляют отчетность в электронной форме. Кроме того, РСВ уже сдают в электроном виде при численности от 10 человек.