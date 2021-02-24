Люди предлагают изменить расчетный период в формуле пособия по беременности и родам

При расчете пособия по беременности и родам учитывается доход за 2 предыдущих года.

Если женщина в это время была безработной, то пособие у нее будет минимальным. Между тем в пандемию растет безработица, и многие женщины в будущем смогут рассчитывать только на минимальное пособие.

Чтобы получить больше, с беременностью придется повременить, а это не лучшим образом влияет на демографию.

На сайте РОИ опубликована инициатива, автор которой предлагает изменить формулу расчета пособия по БиР. Вместо двух предыдущих годов предлагается брать два любых года по выбору женщины из пяти предыдущих лет.