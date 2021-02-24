Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Люди предлагают изменить расчетный период в формуле пособия по беременности и родам

При расчете пособия по беременности и родам учитывается доход за 2 предыдущих года.

Если женщина в это время была безработной, то пособие у нее будет минимальным. Между тем в пандемию растет безработица, и многие женщины в будущем смогут рассчитывать только на минимальное пособие.

Чтобы получить больше, с беременностью придется повременить, а это не лучшим образом влияет на демографию.

На сайте РОИ опубликована инициатива, автор которой предлагает изменить формулу расчета пособия по БиР. Вместо двух предыдущих годов предлагается брать два любых года по выбору женщины из пяти предыдущих лет.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Валютные операции: все, что нужно знать для работы без штрафов
Об одной из самых запутанных бухгалтерских тем: понятно и с примерами
Записаться
6825
9750 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама