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Маркировка товаров в 2021 году. Что ждет предпринимателей?

В 2021 году под обязательную маркировку попадает еще несколько групп товаров. Что такое маркировка и как предпринимателям с ней работать?

Что такое маркировка товаров

С 1 января 2019 года действует Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в котором упоминаются такие термины, как «товары, маркированные средствами идентификации» и «код маркировки».

Товары, маркированные средствами идентификации, — это товары, на которые нанесены комбинации символов. Достоверные сведения о них содержатся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаром, подлежащих обязательной маркировке.

Код маркировки — это уникальная последовательность символов, состоящая из четырех частей:

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  • код, присвоенный товару (14 цифр);
  • уникальный серийный номер товара (13 цифр);
  • проверочный ключ (4 цифры);
  • проверочный код (комбинация из 88 символов).
Таким образом, маркировка товаров — это система отслеживания товарооборота от производителя и до потребителя. Цель — обеспечить качество и подлинность товаров на российском рынке. Благодаря системе маркировки товаров у предпринимателей появляется возможность работать в равных и честных условиях, а потребители могут приобретать необходимые им товары, не беспокоясь за их качество и подлинность.

Честный ЗНАК

Маркировка товара — это процесс нанесения уникальной последовательности символов на каждую единицу товара и занесения информации в базу данных «Честный ЗНАК».
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Честный ЗНАК — это национальная система маркировки и прослеживания продукции. Задача — повышение уровня безопасности россиян, борьба с контрафактом и некачественными аналогами. Система маркировки «Честный ЗНАК» появилась в 2017 году путем объединения двух похожих проектов (по маркировке шуб и лекарств) и стала универсальной платформой для маркировки других видов товаров.

Нововведения в 2021 году

В 2021 году под обязательную маркировку попадают новые категории товаров:

  • одежда и белье — с 1 января 2021;
  • сыры и мороженое —с 1 июня 2021;
  • молочная продукция, срок годности которой более 40 суток — с 1 сентября 2021;
  • молочная продукция, срок хранения которой менее 40 суток — с 1 декабря 2021.
  • Ювелирные изделия — с 1 июля 2021 (возможно перенесение сроков обязательной маркировки ювелирных изделий на 2023 год).
Так, каждый год перечень подконтрольных групп товаров увеличивается. Предполагаем, что в скором времени благодаря системе маркировки товаров потребители всегда будут уверены в качестве купленных товаров.

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Для предпринимателей эти нововведение требуют определенных финансовых затрат. На данный момент маркировка компании aQsi является самым выгодным из представленных решений.
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