Маркировка товаров в 2021 году. Что ждет предпринимателей?

В 2021 году под обязательную маркировку попадает еще несколько групп товаров. Что такое маркировка и как предпринимателям с ней работать?
Что такое маркировка товаровС 1 января 2019 года действует Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в котором упоминаются такие термины, как «товары, маркированные средствами идентификации» и «код маркировки».
Товары, маркированные средствами идентификации, — это товары, на которые нанесены комбинации символов. Достоверные сведения о них содержатся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаром, подлежащих обязательной маркировке.
Код маркировки — это уникальная последовательность символов, состоящая из четырех частей:
- код, присвоенный товару (14 цифр);
- уникальный серийный номер товара (13 цифр);
- проверочный ключ (4 цифры);
- проверочный код (комбинация из 88 символов).