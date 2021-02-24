Маркировка товаров в 2021 году. Что ждет предпринимателей?

В 2021 году под обязательную маркировку попадает еще несколько групп товаров. Что такое маркировка и как предпринимателям с ней работать?

Что такое маркировка товаров

С 1 января 2019 года действует Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в котором упоминаются такие термины, как «товары, маркированные средствами идентификации» и «код маркировки».

Товары, маркированные средствами идентификации, — это товары, на которые нанесены комбинации символов. Достоверные сведения о них содержатся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаром, подлежащих обязательной маркировке.

Код маркировки — это уникальная последовательность символов, состоящая из четырех частей:

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код, присвоенный товару (14 цифр);

уникальный серийный номер товара (13 цифр);

проверочный ключ (4 цифры);

проверочный код (комбинация из 88 символов).

Таким образом, маркировка товаров — это система отслеживания товарооборота от производителя и до потребителя. Цель — обеспечить качество и подлинность товаров на российском рынке. Благодаря системе маркировки товаров у предпринимателей появляется возможность работать в равных и честных условиях, а потребители могут приобретать необходимые им товары, не беспокоясь за их качество и подлинность.

Честный ЗНАК

Маркировка товара — это процесс нанесения уникальной последовательности символов на каждую единицу товара и занесения информации в базу данных «Честный ЗНАК».