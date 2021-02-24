Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Сбербанк увеличил срок выплат по льготной ипотеке до 30 лет

Сбербанк увеличил с 20 до 30 лет максимальный срок кредитования по программе льготной ипотеки со ставкой не более 6,5% годовых. 

«Сбербанк увеличил максимальный срок кредитования по программе ипотеки „Господдержка 2020“ на приобретение квартир в новостройках с 20 до 30 лет. Стандартная процентная ставка по программе ипотеки „Господдержка 2020“ составляет 6,4% годовых. При использовании сервиса „Электронная регистрация“ ставка по ипотеке снижается на 0,3 процентного пункта — до 6,1% годовых», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

По словам зампредседателя правления, руководителя блока «Розничный бизнес» Сбербанка Кирилла Царева, программа «Господдержка 2020» является лидером в выдачах на первичном рынке и составляет около 90% всей ипотеки на новостройки.

«Более 200 тысяч семей по всей России уже воспользовались программой для приобретения нового жилья, а увеличение максимального срока кредитования с 20 до 30 лет позволит нашим клиентам выбрать еще более комфортный платеж по ипотеке и снизить их финансовую нагрузку», — приводятся в пресс-релизе слова банкира.

 

📌 Реклама
Онлайн-курс
Дебиторка в кризис: спецкурс для бухгалтера. Практические способы вернуть долги
Станьте круче в глазах руководителя. Научим бороться с одной из главных головных болей бизнеса
Записаться
6825
9750 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама