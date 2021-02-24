Люди будут меньше судиться с ПФР за досрочную пенсию. Изменят правила для льготников

В стаж, дающий право на досрочную пенсию, включат периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, в том числе нахождения на курсах повышения квалификации.

Речь идет об обучении, которое является условием выполнения работниками определенных видов деятельности. В такие периоды сотрудники отсутствуют на рабочих местах, но за ними сохраняются заработная плата.

Соответствующий проект готовит Минтруд.

Поправки внесут в Постановление Правительства от 16.07.2014 № 665 «О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение».

📌 Реклама

Изменения будут полезны врачам, учителям, работникам транспорта и прочим льготникам.

Например, врачи регулярно проходят курсы повышения квалификации и сейчас это время не засчитывается в стаж для досрочной пенсии. В этой связи многие судятся с ПФР, добиваясь признания льготного стажа за время такого вынужденного обучения.

За период с 1 января 2014 года по 1 октября 2020 года судебными органами было рассмотрено 244 277 исков, предъявленных к территориальным органам ПФР (судебные постановления вступили в законную силу), из них удовлетворено — 221 906 (91 %), пишет «Российская газета».

Если документ будет принят, то люди смогут быстрее выходить на заслуженный отдых а ПФР сохранит средства, которые сейчас уходят на судебные издержки.