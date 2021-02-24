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Для криптовалют предлагают ограниченный оборот, по аналогии с наркопрепаратами

В Госдуме предложили ввести регулирование криптовалют в России по аналогии с регулированием наркотических веществ.

С таким предложением выступил депутат Павел Крашенинников.

«Нужно, чтобы была возможность осуществлять легальные сделки, чтобы была возможность наследования, нужно включать в совместную собственность. Сейчас это не попадает никуда. Пускай такие валюты будут ограниченно оборотоспособны, как это, допустим, происходит с наркотическими препаратами, когда где-то можно, где-то нельзя», — пояснил депутат.

По его словам, сейчас правительство занимает позицию «мы не хотим легализовывать криптовалюту, но налоги получать хотим». Текущее законодательство, принятое в отношении криптовалют, до сих пор не отвечает на вопрос, считается ли торговля криптовалютой на территории России легальной или нет, добавил депутат.

По материалам «РБК».

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