Власти объявили о новой программе льготных кредитов для пострадавшего бизнеса под 3 % годовых

Президент одобрил решение о запуске новой годовой программы льготного кредитования бизнеса — «ФОТ 3.0».

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совета Федерации.

Напомним, льготная кредитная программа «ФОТ 2.0» стимулировала бизнес из пострадавших отраслей к сохранению рабочих мест.

Как отметил Мишустин, она стала одной из самых удачных мер поддержки малых и средних предпринимателей.

Новая программа «ФОТ 3.0» предусматривает немного другие условия.

Теперь ставка льготного кредита будет не 2 %, а 3 %. В течение первого полугодия бизнес по данной новой программе не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Лишь во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно.

Кроме того, теперь в программу будут допущены от микро- и малых до крупных предприятий из наименее восстановившихся отраслей, которые на сегодняшний день пока ещё до конца не вернулись на докризисный уровень.

«Рассчитываем, что потенциально этой помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей, в компаниях которых работает порядка полутора миллионов человек. За это время мы, надеюсь, завершим основную часть вакцинирования людей, спрос на услуги этих отраслей вырастет, и они смогут начать быстрое восстановление», — сказал премьер-министр.