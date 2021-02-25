В контрольные соотношения для расчета по страховым взносам внесли изменения

Контрольные соотношения формы расчета по страховым взносам изменили. ФНС опубликовала их в письме от 19.02.2021 № БС-4-11/2124@.

Начиная с отчетности за 1 квартал будет действовать новая форма РСВ, которая учитывает изменения в законодательстве. В частности, появился новый раздел для IT-организаций 5.1 «Расчет соответствия условиям применения пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в подпункте 3 (подпункте 18) пункта 1 статьи 427 НК РФ».

В связи с этими изменениями и потребовалось внести поправки в контрольные соотношения.