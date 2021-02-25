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Инвалидам, которые являются ветеранами труда, хотят дать право на две ЕДВ

Сейчас у инвалидов есть право выбора, если им полагается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) по нескольким основаниям. Выбрать можно только какую-то одну.

Например, инвалид является еще и ветераном труда. Значит ему положена ЕДВ как инвалиду и как ветерану труда. Выбрать надо что-то одно.

В Госдуму внесен законопроект № 1118515-7, который меняет эту ситуацию. Предлагается отменить норму о необходимости выбора и тем самым дать инвалидам право получать ЕВД по всем основаниям.

Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.

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