Введение нового порядка техосмотра авто отложат до 1 октября

С 1 марта должен был вступить в силу новый порядок технического осмотра автомобилей.

Предполагается ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса.

Но этого не будет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несёт определённые риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить», — сказал глава кабмина.

Срок введения нового порядка техосмотра отложат до 1 октября.

Мишустин подчеркнул, что с 1 октября система должна заработать без сбоев. Поэтому министерства и ведомства должны проработать процедуры и их техническую реализацию.

«Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать всё надо по-человечески. Проект постановления о переносе срока прошу мне представить на подпись в ближайшее время», — заявил Мишустин.