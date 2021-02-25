Биткоин сравнили с финансовой пирамидой «МММ»

Про биткоин сказали, что он не имеет реальной потребительской стоимости, и сравнили с финансовой пирамидой «МММ», основанной в прошлом веке Сергеем Мавроди.

Такую оценку криптовалюте дал глава банка «Открытие» Михаил Задорнов, пишут «ТАСС».

«Был Мавроди и „МММ“, для меня биткойн это синоним примерно этой же пирамиды. Это актив, за которым не стоит абсолютно никакой реальной потребительской стоимости. Это абсолютная случайность и воспринимать ее как реальный инвестиционный актив было бы очень странно», — сказал Задорнов.

При этом, все это не мешает той же компании Илона Маска неплохо на этом биткоине зарабатывать. А вообще, его стоимость определяется ажиотажем на его добычу.