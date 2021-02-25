Получить пенсионные накопления можно раньше пенсии по старости

Раньше, по общим правилам, средства пенсионных накоплений выплачивались только тогда, когда гражданин приобретал право на установление страховой пенсии по старости.

В 2019 году увеличили пенсионный возраст, но возраст, по достижении которого гражданин имеет право на выплату средств пенсионных накоплений, не изменился.

Для того, чтобы получить право на выплату пенсионных накоплений, как и ранее, необходимо достигнуть определенной возрастной планки, а также иметь минимальное количество пенсионных баллов (в 2021 году — 21), страхового стажа (в 2021 году — 12 лет), требуемых для права на страховую пенсию по старости.

То есть, граждане могут обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений в 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины).

С заявлением о выплате средств пенсионных накоплений следует обращаться в ту организацию, где они формировались: в ПФР или НПФ.