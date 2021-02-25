Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Получить пенсионные накопления можно раньше пенсии по старости

Раньше, по общим правилам, средства пенсионных накоплений выплачивались только тогда, когда гражданин приобретал право на установление страховой пенсии по старости.

В 2019 году увеличили пенсионный возраст, но возраст, по достижении которого гражданин имеет право на выплату средств пенсионных накоплений, не изменился.

Для того, чтобы получить право на выплату пенсионных накоплений, как и ранее, необходимо достигнуть определенной возрастной планки, а также иметь минимальное количество пенсионных баллов (в 2021 году — 21), страхового стажа (в 2021 году — 12 лет), требуемых для права на страховую пенсию по старости.

То есть, граждане могут обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений в 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины).

С заявлением о выплате средств пенсионных накоплений следует обращаться в ту организацию, где они формировались: в ПФР или НПФ.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники
Идеального планирования не бывает, но мы попробуем
Записаться
6825
9750 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама