С 9 марта начнется новая льготная программа кредитования бизнеса из расчета по МРОТ на каждого сотрудника

Правительство запускает новую льготную программу кредитования под 3 %, направленную на дальнейшее поддержание занятости и восстановление бизнеса. На эти цели выделят 7,8 млрд рублей из Резервного фонда.

Первые заявки на кредиты по этой ставке банки начнут принимать с 9 марта, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

Как пояснил глава ведомства, данные ККТ показывают, что обороты по сектору МСП за полтора месяца 2021 года на 99 % восстановились до уровня начала 2020 года. Вместе с тем, пока не все отрасли смогли вернуться к докризисным показателям. Поэтому запускается новая программа поддержки.

Новым механизмом могут воспользоваться участники программы ФОТ 2.0, которые работают в не восстановившихся отраслях — сфере общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий и туризма.

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Срок кредита составит один год, конечная ставка для бизнеса — 3%, при этом государство, со своей стороны, дотирует банкам 6 %.

В первые 6 месяцев для заемщика не предусмотрено никаких выплат по основному долгу и процентам. В течение последующих 6 месяцев — кредит необходимо гасить равными долями ежемесячно, плюс выплачивать проценты.

Максимальная сумма кредита будет определяться исходя из МРОТ (12 792 рубля) на каждого работника в расчете на 12 месяцев.

Доступ к программе, как и в случае с ФОТ 2.0, получат микро- и малые предприятия по основному или дополнительному кодам ОКВЭД. Средние и крупные предприятия — только по основному.

Заявки на участие в программе бизнес сможет подавать с 9 марта по 1 июля.

По оценкам министерства, воспользоваться механизмом смогут 75 тыс. предприятий, где заняты 1,5 млн человек.