В плане деятельности ФНС есть создание нового единого реестра — задолженности по платежам в бюджет

Глава Минфина Антон Силуанов утвердил План деятельности ФНС на 2021 год, он размещен на официальном сайте Службы.
В плане есть следующие задачи:
- реализацию мероприятий по созданию национальной системы прослеживаемости товаров;
- создание нового единого сводного реестра задолженности по платежам в бюджет;
- создание единого государственного реестра арбитражных управляющих «ЕГРАУ»;
- создание проактивного сервиса упрощенного получения налоговых вычетов (имущественных и инвестиционных) налогоплательщиками — физическими лицами за счет расширения возможностей информационного взаимодействия между ФНС и кредитными организациями;
- утверждение формата электронной доверенности с возможностью ее направления в электронной форме с подписью доверителя;
- создание цифровой платформы для обмена сведениями о налогоплательщике при оказании финансовых и иных услуг;
- разработку и утверждение порядка рассмотрения жалоб с помощью видео-конференц-связи.
План деятельности также содержит мероприятия по разработке «Аналитического портала ФНС России» для отражения индикаторов эффективности работы ведомства и налоговых индикаторов развития экономики.