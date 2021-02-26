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В плане деятельности ФНС есть создание нового единого реестра — задолженности по платежам в бюджет

Глава Минфина Антон Силуанов утвердил План деятельности ФНС на 2021 год, он размещен на официальном сайте Службы.

В плане есть следующие задачи:

  • реализацию мероприятий по созданию национальной системы прослеживаемости товаров;
  • создание нового единого сводного реестра задолженности по платежам в бюджет;
  • создание единого государственного реестра арбитражных управляющих «ЕГРАУ»;
  • создание проактивного сервиса упрощенного получения налоговых вычетов (имущественных и инвестиционных) налогоплательщиками — физическими лицами за счет расширения возможностей информационного взаимодействия между ФНС и кредитными организациями;
  • утверждение формата электронной доверенности с возможностью ее направления в электронной форме с подписью доверителя;
  • создание цифровой платформы для обмена сведениями о налогоплательщике при оказании финансовых и иных услуг;
  • разработку и утверждение порядка рассмотрения жалоб с помощью видео-конференц-связи.

План деятельности также содержит мероприятия по разработке «Аналитического портала ФНС России» для отражения индикаторов эффективности работы ведомства и налоговых индикаторов развития экономики.

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