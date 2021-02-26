В России рано говорить о едином антиковидном паспорте, считает Песков

Песков заявил о преждевременности введения единых антиковидных паспортов, как это хотят сделать в ЕС.

«Пока об этом говорить преждевременно, но, конечно, подобная договоренность и подобное общее понимание в Евросоюзе — это, конечно, очень важный аспект, который нам предстоит проанализировать», — сказал представитель Кремля, прокомментировав заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о намерении к лету создать в ЕС электронные сертификаты вакцинации.

По оценке Пескова, пока речь идет о «внутриеэсовских процессах», а в самой Европе нюансы инициативы вряд ли проработаны и понятны.

«В случае, если этот проект будет финализирован, какие-то документы будут вводиться, с этими документами будет связано какое-то передвижение, то, конечно, это предмет для наших будущих контактов с европейцами и глубокого анализа», — подчеркнул он, отметив, что «это достаточно важная тема».

«Никаких международных договоренностей нет и они вряд ли возможны», — сказал пресс-секретарь Путина.

Песков заверил, что Москва будет «самым тщательным образом отслеживать, насколько они будут касаться нас».

По материалам «ТАСС».