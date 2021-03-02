Бухотчетность сдается только по ТКС при наличии КЭП, выданной удостоверяющим центром

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о ней представляются в налоговый орган по ТКС с использованием сертифицированных средств электронной подписи (КЭП), позволяющих идентифицировать владельца КЭП и установить отсутствие искажения информации, содержащейся в отчетности, а также сертифицированных средств криптографической защиты информации (СКЗИ), совместимых с СКЗИ, используемыми в налоговом органе.

ФНС в письме № ПА-2-24/264@ от 15.02.2021 сообщает, что удостоверяющие центры и операторы электронного оборота самостоятельно устанавливают цену на свои услуги.

ФНС не имеет отношения к ценовой политике, устанавливаемой этими организациями.

Вместе с тем налогоплательщикам предоставлена возможность представления налоговой и бухгалтерской отчетности с электронной подписью через интернет-сайт ФНС как еще один способ представления отчетности в электронной форме, в настоящее время напрямую не регламентированный положениями НК, решение о применении которого налогоплательщик принимает самостоятельно.

При этом налогоплательщик самостоятельно устанавливает программные средства для подготовки налоговой отчетности, бесплатно размещаемые на интернет-сайте России, и средства, необходимые для представления отчетности в электронной форме, которые он должен также приобрести самостоятельно, то есть КЭП и СКЗИ.

Вместе с тем с 1 января 2022 года на ФНС возлагаются функции по бесплатному выпуску КЭП для юрлиц, ИП и нотариусов.