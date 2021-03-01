С 9 марта по 1 июля бизнес сможет оформить льготный кредит под 3 % годовых

Правительство разработало льготную кредитную программу для бизнеса «ФОТ 3.0», на которую будет направлено порядка 7,7 млрд рублей.

Принято соответствующее Постановление Правительства.

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«ФОТ 3.0» придёт на смену предыдущей льготной программе «ФОТ 2.0», действие которой закачивается 1 апреля.

В новом формате ставка кредита составит 3 %. В течение первого полугодия заёмщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно.

Принять участие в новой программе смогут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей. В их числе — гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма — 500 млн рублей. Главное условие: заёмщик должен сохранить не менее 90 % рабочих мест в период действия кредитного договора.

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Кредит можно будет оформить с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев.

Поручителем выступит государство в лице «ВЭБ.РФ», что расширит доступ компаний к кредитованию. Деньги, выделенные Правительством, пойдут на возмещение банкам разницы между льготной процентной ставкой и рыночной, а также на погашение задолженности заёмщиков за первое полугодие.

В частности, государство будет ежемесячно выплачивать банкам 6 % от фактически сформированной задолженности. Банки будут подсчитывать её и направлять запрос в Минэкономразвития на выделение соответствующей суммы.