Число финансово пострадавших от пандемии россиян превысило среднемировое значение

Число финансово пострадавших от пандемии коронавируса россиян с сентября по январь выросло с 27% до 53%.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование NielsenIQ.

Доля пострадавших россиян достигла 53%, превысив среднее значение в мире 46%. А доля экономящих составила 69%.

Из 47%, которые не столкнулись с уменьшением доходов, 16% стали более внимательно относиться к тратам.

«По данным аналитиков, 62% российских потребителей готовы покупать любой товар со скидкой вне зависимости от бренда, 37% — переключаются на товары под собственной торговой маркой (СТМ) сетей, еще 20% — выбирают самый дешевый продукт в категории».

Как пишет издание, старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов считает, что потребительская активность россиян будет восстанавливаться вслед за экономикой, динамика которой зависит от того, начнется ли в России третья волна пандемии COVID-19. А это зависит от скорости вакцинации и успешности ее прохождения.

По данным NielsenIQ, 38% потребителей в России не будут уверены в своем финансовом положении, если негативное влияние пандемии сохранится в ближайшие три-шесть месяцев.