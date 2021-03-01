Все упоминания «Яндекс.Денег» и «Яндекс.Кассы» изменились на «ЮMoney» и «ЮKassа»

Платежный сервис «Яндекса» больше не может использовать товарные знаки «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса». И всех просит поменять эти наименования на «ЮMoney» и «ЮKassа».

Соответствующее письмо с предупреждением и гайдом по замене было разослано командой сервиса.

«Сроки для перехода на новый бренд уже прошли: теперь ни мы, ни наши партнёры не можем использовать товарные знаки „Яндекс.Деньги“ и „Яндекс.Касса“, за это законом предусмотрена ответственность». — сказано в письме.

Поменять наименования нужно везде, где они упоминаются.

«Просим вас как можно скорее заменить наше старое название и старые логотипы на новые везде, где их используете: на сайте, в платёжных формах, терминалах оплаты, в описании кредитования или в письмах и сообщениях, которые отправляются клиентам после оплаты» — говорится в письме.

Гайд вы можете скачать во вложении.