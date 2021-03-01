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Миру — не «Мир». Национальная платежная система запретит пополнение иностранных электронных кошельков

Платежная система «Мир» собирается перекрыть возможность пополнять иностранные электронные кошельки со своих карт.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу «Мира».

«НСПК (Национальная система платежных карт) как оператор платежной системы „Мир“ регулярно осуществляет мониторинг различных видов предоставляемых рынку платежных услуг и анализ связанных с ними рисков. Ограничение пополнения иностранных электронных кошельков с помощью карт „Мир“ — одна из мер, направленных на снижение высокорисковых операций с использованием национальных платежных инструментов», — сообщили изданию в пресс-службе.

Кстати, с 1 марта расширился круг магазинов, которые обязали принимать карту «Мир».

 

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