Миру — не «Мир». Национальная платежная система запретит пополнение иностранных электронных кошельков

Платежная система «Мир» собирается перекрыть возможность пополнять иностранные электронные кошельки со своих карт.
Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу «Мира».
«НСПК (Национальная система платежных карт) как оператор платежной системы „Мир“ регулярно осуществляет мониторинг различных видов предоставляемых рынку платежных услуг и анализ связанных с ними рисков. Ограничение пополнения иностранных электронных кошельков с помощью карт „Мир“ — одна из мер, направленных на снижение высокорисковых операций с использованием национальных платежных инструментов», — сообщили изданию в пресс-службе.
Кстати, с 1 марта расширился круг магазинов, которые обязали принимать карту «Мир».