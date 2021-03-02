Предложили освободить от налога на имущество многодетные семьи

Первый зампред Комитета ГД по бюджету и налогам Сергей Катасонов выступил с предложением освободить многодетные семьи России от уплаты налога на имущество.

Парламентарий предложил освободить от уплаты налога на имущество следующие объекты недвижимости (на одну семью — по одному объекту налогообложения каждого вида):

квартира площадью до 75 кв метров включительно;

жилой дом — до 150 кв метров, дачные дома — до 50 метров включительно;

гараж на один автомобиль.

Выпадающие доходы предлагается компенсировать за счет федерального бюджета.

По мнению Катасонова, льгота затронет около 10 миллионов человек, а недополученные доходы вернутся в бюджет через потребительский рынок, развивая реальный сектор экономики.