Шестидневку в школах отменят?

Спикер СФ предложила перевести школьников на пятидневную учебную неделю, чтобы они могли больше проводить времени с родителями и чаще бывать на улице.

«Сейчас актуально добиться пятидневки для наших учеников. Ведь задача в том, чтобы ребенок имел время на физическое развитие, на прогулки, игры на свежем воздухе, чтобы он мог, кроме уроков, посещать кружки и творчески развиваться. Ну и, самое главное, чтобы ребенок как можно больше времени проводил с родителями», — сказала Матвиенко.

Она напомнила, что вопрос введения такого распорядка для школьников находится в ведении регионов и самих школ.

«Понятно, что (шестидневная учебная неделя) это решение в большой степени вынужденное, потому что не хватает учителей, не хватает помещений, некоторые школы в двухсменку учатся, а некоторые даже в три смены. Но надо создавать условия для того, чтобы все-таки дети учились пять дней, имели больше возможностей для отдыха, для развития, для общения с родителями. Я считаю, это очень и очень важно», — добавила она.

Цитаты по «РИА Новости».