Процедура аккредитации иностранных филиалов и представительств изменится с августа 2021 года

Срок аккредитации иностранных филиалов и представительств сокращен с двадцати пяти до пятнадцати рабочих дней со дня представления документов в аккредитующий орган. Исключение — представительства иностранных юрлиц, работающих в области гражданской авиации. Об этос сообщается на сайте ФНС.

Также вводится процедура приостановления аккредитации для устранения технических ошибок в представляемых документах. Это позволит сократить количество отказов в аккредитации и их последующих обжалований.

Уточнен и перечень оснований для вынесения аккредитующим органом решения об отказе в аккредитации. Так, в ней может быть отказано, если руководителем иностранного филиала или представительства назначается дисквалифицированное лицо, а также если филиал или представительство открывает иностранная компания, у которой есть задолженность по пеням, штрафам или процентам. Аккредитующий орган получил право отказа в аккредитации иностранным филиалам и представительствам, которые не подпадают под действие Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ.

Кроме того, были регламентированы основания для отказа при внесении изменений и прекращении аккредитации иностранных филиалов, представительств.