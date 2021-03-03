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Кабмин не поддержал законопроект о снижении пенсионного возраста

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о снижении пенсионного возраста.

Автор проекта — сенатор Василий Иконников.

Законопроект предусматривает снижение возраста выхода на страховую пенсию по старости для мужчин и женщин с 65 и 60 лет до 61 года и 56 лет соответственно, а также трудового стажа для досрочного выхода на пенсию с 42 и 37 лет до 38 и 33 лет соответственно. Кроме того, документ снижает требования к возрасту для получения социальной пенсии по старости с 70 и 65 лет до 66 лет и 61 года соответственно.

В правительственной комиссии отметили, что поэтапное повышение пенсионного возраста «в долгосрочной перспективе позволит создать устойчивую финансовую основу для систематической индексации пенсий темпами, опережающими инфляцию, и обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к складывающимся демографическим условиям».

Источник — ИА ТАСС.

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