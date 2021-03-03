Секреты программы «1С-Отчетность». Бесплатный вебинар

На что способна программа «1С-Отчетность»? Что можно с ее помощью делать, и как вообще облегчить себе работу?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «А ваша программа так умеет? Секреты 1С-Отчетности». Он пройдет 18 марта, начало в 11:00 по Мск.
На вебинаре разберем:
- Примеры использования сертификатов 1С-Отчетность на государственных порталах. Демонстрация экрана, список площадок.
- Переходим на ЭТК в три клика мышью из программы 1С.
- Прямые выплаты: как оформить без головной боли?
- Не отправляется отчет? Разбор возможных причин и решения.
- Быстрое продление сертификата: можно ли отправить заявление безбумажно?
- Преимущества 1С-Отчетности.
Записывайтесь скорее! Вебинар бесплатный.