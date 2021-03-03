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Секреты программы «1С-Отчетность». Бесплатный вебинар

На что способна программа «1С-Отчетность»? Что можно с ее помощью делать, и как вообще облегчить себе работу?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «А ваша программа так умеет? Секреты 1С-Отчетности». Он пройдет 18 марта, начало в 11:00 по Мск.

На вебинаре разберем:

  1. Примеры использования сертификатов 1С-Отчетность на государственных порталах. Демонстрация экрана, список площадок.
  2. Переходим на ЭТК в три клика мышью из программы 1С.
  3. Прямые выплаты: как оформить без головной боли?
  4. Не отправляется отчет? Разбор возможных причин и решения.
  5. Быстрое продление сертификата: можно ли отправить заявление безбумажно?
  6. Преимущества 1С-Отчетности.

Записывайтесь скорее! Вебинар бесплатный.

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