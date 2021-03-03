Потребительские кооперативы будут сдавать новый отчет в налоговую

Утверждена новая форма отчета в налоговую для потребительских кооперативов — сведения о полном внесении лицами паевых взносов за недвижимое имущество.

Приказ от 28.01.2021 № ЕД-7-21/107@ официально опубликован и вступит в силу с 1 июля 2021 года. С этой даты вступает в силу поправка в статью 85 Налогового кодекса, обязывающая сообщать такие сведения в налоговые органы.

Сведения представляются в ИФНС по месту нахождения кооператива в течение 10 дней со дня полного внесения соответствующего паевого взноса.